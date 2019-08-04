Доставали с земли удочкой: в Екатеринбурге спасли безногого голубя, который повис на карнизе крыши

4 Авг. 15:09 2019-08-04T15:10:32+03:00

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В Екатеринбурге спасли голубя, который повис на карнизе крыши. О птице, которая попала в беду, сообщили местные жители волонтерам «ЗооСпас». Когда спасатели приехали на место, уже было темно, там же выяснили, что в здании нет выходов на крышу и наружной пожарной лестницы. Но они решили применить смекалку.

- Всё, что оставалось - попробовать достать голубя с земли удочкой. И это удалось ! Нам предложили небольшую стремяночку высотой до 1,5 м. С этой стремянки получилось вполне уверенно дотянуться до голубя максимально раздвинутой удочкой, захватить петлёй и отцепить от того, на чем он повис. Голубь упал в траву, - рассказывает волонтер «ЗооСпаса» Евгений Зенков. При осмотре оказалось, что у него нет одной лапки (старая и давно зажившая травма) и до крови поранены крылья - результат висения.

Оказалось, что у голубя нет одной лапы, но это травма была получена ранее. Сейчас птица в ветеринарной клинике.

ИСТОЧНИК KP.RU