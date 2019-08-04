Без денег и с кредитом: житель Североуральска хотел заработать на бирже, но попал на мошенников

4 Авг. 14:39 2019-08-04T14:39:47+03:00

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Житель Североуральска обратился в полицию после того, как попал в руки мошенников. 59-летний мужчина откликнулся на объявление о работе, обещали высокий доход не выходя из дома. Пострадавший должен был играть на бирже и получать деньги за свои ставки, но вместо этого он остался с кредитом в 790 тысяч.

- Мошенники, с которыми пострадавший общался по телефону, убедили его взять кредит, пояснив, что чем больше денег будет у него на карте, тем более серьезные ставки он сможет делать, и тем больше денег будет выигрывать. При этом они заверили его, что играть он будет только бонусами, а деньги никуда не денутся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчина отправил своему работодателю фото банковской карты и паспорта, чтобы получить доступ в «личный кабинет». Это дало мошенникам возможность в считанные минуты опустошить карту до нуля.

- Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз обращаются ко всем североуральцам с просьбой быть более бдительными, не доверять незнакомым людям, не идти на поводу у обманщиков, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU