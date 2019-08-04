2019-08-04T13:15:08+03:00
Спорт

«Играли две бойцовские команды, счет закономерен»: нападающий «Урала» Андрей Панюков о ничье с «Ростовом»

Футболист стал автором первого гола команде соперников
Юлия СТАЛИНА
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Панюков поразил ворота Сергея Песьякова ударом «ножницы».Панюков поразил ворота Сергея Песьякова ударом «ножницы».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нападающий ФК» Урал» Андрей Панюков после матча с «Ростовом» заявил, что игра была напряженной. Футболист стал автором первого мяча в ворота соперников. В первом тайме на 14-ой минуте красивый гол удался бывшему игроку «Зенита» Панюкову, который поразил ворота Сергея Песьякова ударом «ножницами». Оба тайма «Урал» вел напряженную игру, но в итоге счет 2:2.

- Сегодня играли две бойцовские команды. Результат достигался за счет борьбы, вопрос был в том, кто кого переборет. Считаю, что счет закономерен, - заявил после матча нападающий. - Конечно, мы их игру разбирали, старались делать, чтобы меньше фолов у наших ворот было.

Отметим, пока «Урал» набрал семь очков, а «Ростов» — восемь баллов. Обе команды вышли на второе и третье место в РПЛ следом за «Зенитом». Тренер свердловских футболистов тоже признался, что соперники пощекотали им нервы.

- Искрометный матч для болельщиков. Для тренеров матч получился нервным. К этому и готовились. Да, «Ростов» мог вырвать победу в концовке. Но мы могли забивать и раньше, имели много моментов. Ведя в счете, надо доводить дело до победы. Есть, что очень понравилось. Но кое-что нужно поправить,- Дмитрий Парфёнов, главный тренер ФК «Урал».

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с московским «Локомотивом», а «Ростов» примет дома «Крылья Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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