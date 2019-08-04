2019-08-04T12:12:28+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге подросток сорвался с крыши заброшенного здания и погиб

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мальчика
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской областиФото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
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В Екатеринбурге погиб подросток, сорвавшийся с крыши заброшенного здания на улице Московской. Происшествие случилось вечером 3 августа. Предварительно установлено, 15-летний школьник гулял в компании двоих сверстников. Мальчик решил залезть на крышу одноэтажного дома, его друзья оставались снаружи. В итоге подросток упал вниз, он скончался до приезда скорой помощи, сообщает следственный комитет по Свердловской области.

В Екатеринбурге подросток сорвался с крыши заброшенного здания и погиб

В Екатеринбурге подросток сорвался с крыши заброшенного здания и погиб

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка. Следователем СКР проведён осмотр места происшествия, тело умершего подростка направлено на вскрытие для выяснения давности и точной причины смерти. Опрошены двое школьников, которые находились с пострадавшим в районе заброшенного здания, опрошена мать умершего, - заявили в ведомстве.

После того, как следователи закончат проверку, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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