2019-08-04T10:30:33+03:00
Происшествия

Спасатели продолжили поиски пропавших людей с перевернувшейся лодки на севере Урала

Сотрудники МЧС ищут мужчину и ребенка
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Свердловские спасатели продолжают искать пропавших людей с перевернувшейся лодки на севере Урала. Трагедия произошла 31 августа, когда семья манси и их друг возвращались из поселка Вижай в село Ушма. На следующее утро водолазы достали из воды тела Светланы Пеликовой и двух ее детей.

Поиски людей усложняет подъем уровня воды в реке. Из-за дождей за последние сутки зафиксировали подъем на 3 сантиметра.

- За время проведения поисковых работ вода в реке прибыла на 41 см, что осложняет поиски. Сегодня в районе поисков дождей не ожидается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. - Всего в поисках задействованы 46 человек (спасатели, местные жители, представители следственного комитета, полиции, администрации г.Ивделя), 13 единиц техники, в том числе от МЧС - 13 человек, 7 единиц техники.

Напомним, Друг семьи Пеликовых рассказывал «Комсомолке», что лодка могла перевернуться из-за поломки мотора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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