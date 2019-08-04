На дороге возле екатеринбургской ТЭЦ иномарка насмерть сбила пешехода

4 Авг. 08:17 2019-08-04T08:17:22+03:00

Водитель Mitsubishi сказал, что не заметил человека в темноте

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Ночью в Екатеринбурге произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось на 07-ом километре автомобильной дороги ТЭЦ. Водитель автомобиля Mitsubishi ехал в сторону Екатеринбурга, когда наехал на пешехода. Мужчина шел вдоль трассы в попутном направлении.

- Со слов водителя, пешехода на проезжей части он не видел, так как было темно и на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. - В результате наезда мужчина-пешеход (1981 года рождения) от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства аварии уточняются. По словам очевидцев, на этой трассе отсутствует освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU