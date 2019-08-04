В Екатеринбурге лихач на высокой скорости врезался в четыре автомобиля: есть пострадавшие
Массовое ДТП случилось ранним утром на улице Малышева в Екатеринбурге. Автомобиль KIA протаранил четыре автомобиля, которые стояли на светофоре. По словам очевидцев, лихач проехал несколько перекрестков на красный прежде чем врезаться в другие машины.
Участники жуткой аварии получили серьезные повреждения - одну из машин отбросило в сторону, другие после удара остались стоять перед светофором. Точное количество пострадавших в результате аварии уточняется. По предварительным данным два человека погибли. На месте аварии работали сотрудник МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- С целью недопущения возгорания транспортных средств пожарные провели отключение клемм аккумулятора автомобилей и смыв топлива с проезжей части. С помощью специнструмента пожарно--спасательные подразделения провели работы по деблокировке пострадавших, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU