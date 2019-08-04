2019-08-04T07:57:50+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге лихач на высокой скорости врезался в четыре автомобиля: есть пострадавшие

Авария случилась на улице Малышева ранним утром
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Массовое ДТП случилось ранним утром на улице Малышева в Екатеринбурге. Автомобиль KIA протаранил четыре автомобиля, которые стояли на светофоре. По словам очевидцев, лихач проехал несколько перекрестков на красный прежде чем врезаться в другие машины.

Участники жуткой аварии получили серьезные повреждения - одну из машин отбросило в сторону, другие после удара остались стоять перед светофором. Точное количество пострадавших в результате аварии уточняется. По предварительным данным два человека погибли. На месте аварии работали сотрудник МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- С целью недопущения возгорания транспортных средств пожарные провели отключение клемм аккумулятора автомобилей и смыв топлива с проезжей части. С помощью специнструмента пожарно--спасательные подразделения провели работы по деблокировке пострадавших, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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