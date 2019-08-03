В Екатеринбург на вертолете доставили мальчика, которого укусила змея
Ребенок был под присмотром врачей детской областной клинической больницы
Через три дня он поправился и его выписали домой. Фото: Санавиация Свердловской области
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31июля санитарная авиация Свердловской области доставила из Краснотурьинска в Екатеринбург мальчика, которого укусила змея. В уральской столице ребенок был под присмотром врачей детской областной клинической больницы. Через три дня он поправился и его выписали.
Также из Сухого Лога был доставлен мужчина с инфарктом миокарда.
Фото: Санавиация Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU