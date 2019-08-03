В Екатеринбурге за 86 миллионов рублей обновят два объекта ЧМ-2018

3 Авг. 13:40 2019-08-03T13:42:52+03:00

Напомним, что летом 2018 года Екатеринбург принял четыре матча отборочного этапа мундиаля. Фото: «Синара девелопмент»

Речь идет о стадионах «Химмаш» и «Калининец»

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В Екатеринбурге до конца года реконструируют два стадиона, которые строили специально под ЧМ-2018. Согласно аукциону на сайте госзакупок, речь идет о стадионе «Химмаш» на улице Дагестанской и спорткомплексе «Калининц» на Краснофлотцев, 48.

На последнем подрядчик должен установить забор вокруг футбольного поля, заменить искусственный газон, сделать беговые дорожки, оборудовать площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.

На «Химмаше» натуральный газон заменят на искусственный, нанесут новую разметку, сделают ограждения, новые ворота и ветрозащитный экран. На все работы потратят 86,4 миллиона рублей.

Напомним, что летом 2018 года Екатеринбург принял четыре матча отборочного этапа мундиаля.

ИСТОЧНИК KP.RU