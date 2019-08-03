Разогнался до 507 км в час: уральский парашютист установил новый мировой рекорд скорости

3 Авг. 11:11 2019-08-03T12:15:23+03:00

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Многократный чемпион Дмитрий Гмызин из Каменска-Уральского стал победителем в дисциплине «скоростное падение», установив новый мировой рекорд. Невероятный прыжок был осуществлён на аэродроме Танай в Кемеровской области, где в эти дни проходит Чемпионат России по парашютному спорту.

Как рассказали Порталу KU66 в пресс-службе Центра технических видов спорта Каменска-Уральского, во время полета Гмызин набрал скорость в 507 км в час! При этом он совершил прыжок с высоты в 4000 метров.

- Результат просто поражает! - уверяют в ЦТВС. - Скоростное падение — это одна из самых ярких дисциплин парашютного спорта. Запредельные скорости, уникальная техника спуска, работа каждого спортсмена буквально на пределе возможностей человеческого организма. Прыжок спортсмены совершают с высоты около четырех километров, но в зачет они идут не все. Зачетная скорость фиксируется в диапазоне от 2700 до 1700 метров. - Далее происходит оттормаживание и раскрытие парашюта. У каждого спортсмена есть свои секреты победы.

ИСТОЧНИК KP.RU