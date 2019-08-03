2019-08-03T12:15:23+03:00
Спорт

Разогнался до 507 км в час: уральский парашютист установил новый мировой рекорд скорости

Дмитрий Гмызин прыгнул с высоты 4000 метров
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: ЦТВС Каменска-УральскогоФото: ЦТВС Каменска-Уральского
Изменить размер текста:

Многократный чемпион Дмитрий Гмызин из Каменска-Уральского стал победителем в дисциплине «скоростное падение», установив новый мировой рекорд. Невероятный прыжок был осуществлён на аэродроме Танай в Кемеровской области, где в эти дни проходит Чемпионат России по парашютному спорту.

Как рассказали Порталу KU66 в пресс-службе Центра технических видов спорта Каменска-Уральского, во время полета Гмызин набрал скорость в 507 км в час! При этом он совершил прыжок с высоты в 4000 метров.

- Результат просто поражает! - уверяют в ЦТВС. - Скоростное падение — это одна из самых ярких дисциплин парашютного спорта. Запредельные скорости, уникальная техника спуска, работа каждого спортсмена буквально на пределе возможностей человеческого организма. Прыжок спортсмены совершают с высоты около четырех километров, но в зачет они идут не все. Зачетная скорость фиксируется в диапазоне от 2700 до 1700 метров. - Далее происходит оттормаживание и раскрытие парашюта. У каждого спортсмена есть свои секреты победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через неделю в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок
В Екатеринбурге завели уголовное дело на виновника аварии на Малышева
На Плотинке стены очистили от граффити с помощью российского ноу-хау - аппарата, стреляющего льдом
Богданович отметил день рождения масштабным карнавальным шествием
В Камышлове презентовали новое музыкальное направление «джаз-н-ролл»
Вокзал в Екатеринбурге становится комфортнее для пассажиров
В Реже 8-летняя девочка выскочила из кустов на дорогу и попала под машину
«Не удалось вызвать эвакуатор, а водители проезжали мимо»: на Урале женщина с маленьким ребенком застряли на ночной трассе
На Урале лже-газовики ходят по квартирам и предлагают установить оборудование
В выходные жителей Шувакиша и Северки будет осматривать выездная бригада врачей
На Урале подрались две продавщицы: они не поделили место на рынке
В Екатеринбурге обкатывают новый низкопольный трамвай
Кольцовские таможенники задержали у пассажира столетнюю скрипку
В Екатеринбурге двух жителей отправили в колонию за кражу человека
Из Екатеринбурга уезжает генконсул США
ЕВРАЗ КГОК признан качественным поставщиком НЛМК
Уральцев снова предупредили об урагане
Мэра Екатеринбурга попросили перенести трамвайную остановку, чтобы увеличить территорию храма