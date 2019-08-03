В первом же матче отбил пенальти: вратарь «Урала» дебютировал в сборной России
Владислав Полетаев уверено провел матч против команды Бахрейна
Наши ребята выиграли со счетом 5-1.Фото: COTIF-2019
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Юношеская сборная России по футболу уверено разобралась с командой Бахрейна в рамках группового этапа международного турнира COTIF-2019, который стартовал 29 июля в Испании. Наши ребята выиграли со счетом 5-1, а ворота в этом матче защищал вратарь «Урала» Владислав Полетаев.
- Наш голкипер в этой игре отразил пенальти, - сообщили в ФК «Урал». - В 1 туре турнира наша команда уступила испанцам 0-2. В той игре участие принял защитник «Урала» Никита Чистяков, который вышел в стартовом составе.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге основной состав «Урала» примет на своем поле «Ростов».
ИСТОЧНИК KP.RU