В первом же матче отбил пенальти: вратарь «Урала» дебютировал в сборной России

3 Авг. 09:55 2019-08-03T09:55:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Юношеская сборная России по футболу уверено разобралась с командой Бахрейна в рамках группового этапа международного турнира COTIF-2019, который стартовал 29 июля в Испании. Наши ребята выиграли со счетом 5-1, а ворота в этом матче защищал вратарь «Урала» Владислав Полетаев.

- Наш голкипер в этой игре отразил пенальти, - сообщили в ФК «Урал». - В 1 туре турнира наша команда уступила испанцам 0-2. В той игре участие принял защитник «Урала» Никита Чистяков, который вышел в стартовом составе.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге основной состав «Урала» примет на своем поле «Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU