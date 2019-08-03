Екатеринбург получил шанс на проведение женского Чемпионата мира по баскетболу
Екатеринбург может стать претендентом на проведение женского Чемпионата мира по баскетболу, об этом сообщили в федерации баскетбола России. На заседании была одобрена подача в ФИБА заявки на проведение турнира в России, который состоится в 2022 году.
По словам главы ФБР Андрея Кириленко, у Екатеринбурга есть все необходимое для проведения соревнований подобного уровня.
Кроме того, были утверждены Регламент Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года (Единая молодежная лига ВТБ) и Регламент нового турнира – Первенства России среди юниоров и юниорок (до 24 лет) по баскетболу 3х3, а также технические правки в Регламенты Чемпионата и Кубка России среди мужских и женских команд, Первенства России, Всероссийских и межрегиональных соревнований среди юниоров и юниорок (от 14 до 18 лет) предстоящего сезона.
Также в ходе заседания были определены кандидатуры семи представителей Российской Федерации Баскетбола для выдвижения в состав органов управления и рабочих комиссий ФИБА на 2019-2023 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU