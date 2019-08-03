Екатеринбург получил шанс на проведение женского Чемпионата мира по баскетболу

3 Авг. 09:08 2019-08-03T09:08:43+03:00

По словам главы ФБР Андрея Кириленко, у Екатеринбурга есть все необходимое для проведения соревнований подобного уровня. Фото: БК УГМК

Турнир может пройти в уральской столице в 2022 году

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Екатеринбург может стать претендентом на проведение женского Чемпионата мира по баскетболу, об этом сообщили в федерации баскетбола России. На заседании была одобрена подача в ФИБА заявки на проведение турнира в России, который состоится в 2022 году.

По словам главы ФБР Андрея Кириленко, у Екатеринбурга есть все необходимое для проведения соревнований подобного уровня.

Кроме того, были утверждены Регламент Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года (Единая молодежная лига ВТБ) и Регламент нового турнира – Первенства России среди юниоров и юниорок (до 24 лет) по баскетболу 3х3, а также технические правки в Регламенты Чемпионата и Кубка России среди мужских и женских команд, Первенства России, Всероссийских и межрегиональных соревнований среди юниоров и юниорок (от 14 до 18 лет) предстоящего сезона.

Также в ходе заседания были определены кандидатуры семи представителей Российской Федерации Баскетбола для выдвижения в состав органов управления и рабочих комиссий ФИБА на 2019-2023 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU