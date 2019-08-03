2019-08-03T08:54:55+03:00
Общество

Пункты сбора в каждом районе: куда екатеринбуржцам сдавать батарейки и ртутные градусники в августе

В обычные мусорные контейнеры такие отходы выбрасывать нельзя
Олег Галимов
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Рассказываем, куда сдавать опасные отходыРассказываем, куда сдавать опасные отходыФото: Андрей АБРАМОВ
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Администрация Екатеринбурга опубликовала адреса пунктов приема батареек и ртутных градусников в августе. В обычные мусорные контейнеры такие отходы выбрасывать нельзя, они подлежат специальной утилизации.

Вот список адресов в каждом из районов города:

Кировский район: 8 августа с 15.00 до 19.00 и 20 августа с 08.00 до 12.00 у администрации района на ул. Первомайская, 75.

Верх-Исетский район: 13 августа с 15.00 до 19.00, 22 августа с 8.00 до 12.00 у администрации района на ул. Московская, 27.

Железнодорожный район: 9 августа с 15:00 до 19:00, 19 августа с 08:00 до 12?00 у администрации района на улице Мельковская, 7.

Ленинский район: 12 августа с 15:00 до 19:00 на 8 Марта, 20 (отдел благоустройства); 21 августа с 08:00 до 12:00 на улице Предельная, 17 (отдел по развитию поселка Совхозный).

Чкаловский район: 7 августа с 15:00 до 19:00, 16 августа с 08:00 до 12:00 у администрации района на улице 8 Марта, 177.

Октябрьский район: 6 августа с 15.00 до 19.00, 23 августа с 08:00 до 12:00 у администрации района на Луначарского, 217.

Орджоникидзевский район: 5 августа с 08.00 до 12.00, 14 августа с 15:00 до 19:00 у администрации района на Бабушкина, 16.

Также сдать батарейки и лампочки можно сдать с понедельника по пятницу с 08:30 до 15:00 на Пушкина, 9А, офис 210.

ИСТОЧНИК KP.RU

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