В Нижнем Тагиле подорожает проезд в автобусах и маршрутках
Стоимость одной поездки в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила увеличится до 21 рубля
Новые предельные тарифы утверждены региональной энергетической комиссиейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте. Как рассказали в пресс-службе мэрии, стоимость одной поездки в автобусах и маршрутках увеличится до 21 рубля.
Новые предельные тарифы утверждены региональной энергетической комиссией. В экономическом управлении администрации города пояснили, что точная дата повышения стоимости оплаты проезда в общественном транспорте пока не установлена.
Взымать оплату за услугу пассажироперевозок по новым расценкам до вступления в силу постановления незаконно. Обо всех подобных случаях тагильчан просят сообщать по телефонам: 8(3435)48-41-54, 48-54-04.
ИСТОЧНИК KP.RU