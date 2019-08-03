В Нижнем Тагиле подорожает проезд в автобусах и маршрутках

3 Авг. 08:43 2019-08-03T08:43:31+03:00

Стоимость одной поездки в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила увеличится до 21 рубля

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте. Как рассказали в пресс-службе мэрии, стоимость одной поездки в автобусах и маршрутках увеличится до 21 рубля.

Новые предельные тарифы утверждены региональной энергетической комиссией. В экономическом управлении администрации города пояснили, что точная дата повышения стоимости оплаты проезда в общественном транспорте пока не установлена.

Взымать оплату за услугу пассажироперевозок по новым расценкам до вступления в силу постановления незаконно. Обо всех подобных случаях тагильчан просят сообщать по телефонам: 8(3435)48-41-54, 48-54-04.

ИСТОЧНИК KP.RU