2019-08-03T08:43:31+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле подорожает проезд в автобусах и маршрутках

Стоимость одной поездки в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила увеличится до 21 рубля
Олег Галимов
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Новые предельные тарифы утверждены региональной энергетической комиссиейНовые предельные тарифы утверждены региональной энергетической комиссиейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте. Как рассказали в пресс-службе мэрии, стоимость одной поездки в автобусах и маршрутках увеличится до 21 рубля.

Новые предельные тарифы утверждены региональной энергетической комиссией. В экономическом управлении администрации города пояснили, что точная дата повышения стоимости оплаты проезда в общественном транспорте пока не установлена.

Взымать оплату за услугу пассажироперевозок по новым расценкам до вступления в силу постановления незаконно. Обо всех подобных случаях тагильчан просят сообщать по телефонам: 8(3435)48-41-54, 48-54-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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