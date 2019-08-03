Дожди осложняют работу: на севере Урала продолжаются поиски мужчины и ребенка из перевернувшейся лодки

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-03T08:37:12+03:00

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На севере Свердловской области продолжаются поиски мужчины и ребенка, которые пропали после того, как перевернулись на лодке. Трагедия произошла 31 августа, когда семья манси и их друг возвращались из поселка Вижай в село Ушма. На следующее утро водолазы достали из воды тела Светланы Пеликовой и двух ее детей.

В поисках участвуют 44 человека. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Всего в поисках задействованы 44 человека: спасатели, местные жители, представители следственного комитета, полиции, администрации Ивделя. В их распоряжении есть 13 единиц техники.

- В районе поисковой операции сохраняется дождливая погода, что способствует увеличению уровня воды в Лозьве. Только за минувшие двое суток уровень воды поднялся на 38 сантиметров, это осложняет поисковую операцию, - рассказали в МЧС.

Друг семьи Пеликовых рассказывал, что лодка могла перевернуться из-за поломки мотора.

ИСТОЧНИК KP.RU