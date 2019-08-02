Возложение цветов и прыжки с парашютом: как в Екатеринбурге прошел День ВДВ

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-02T18:13:53+03:00

Тельняшки в этот день носили даже животные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 августа в столице Урала по традиции прошли с размахом празднования, посвященные десантным войскам [фоторепортаж]

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге сегодня праздновали День Воздушно-десантных войск. С самого утра в городе появились мужчины в тельняшках и голубых беретах, с флагами ВДВ, которые поздравляли друг друга. Если же говорить об официальных мероприятиях, то в 08.00 у Храма-на-Крови прошел праздничный молебен. А в 08.30 ветераны ВДВ собрались у памятника основателям города Татищеву и де Геннину.

В Историческом сквере тем временем можно было увидеть показательные прыжки спортсменов-парашютистов.

Позже ветераны ВДВ прошлись колонной к мемориалу «Черный тюльпан», где возложили цветы.

В возложении цветов к мемориалу «Черный тюльпан» участвовали и взрослые и дети.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Были на мероприятии и настоящие ветераны воздушно-десантных войск.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мемориале «Черный тюльпан» запечатлены имена солдат, погибших во время войны в Чечне и Афганистане.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пришедшие люди возлагали к мемориалу цветы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие пришедшие плакали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Были и те, кто радовались встрече со старыми друзьями.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возложение цветов к мемориалу началось в 11.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солдат, погибших на войне поминали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU