Возложение цветов и прыжки с парашютом: как в Екатеринбурге прошел День ВДВ
В Екатеринбурге сегодня праздновали День Воздушно-десантных войск. С самого утра в городе появились мужчины в тельняшках и голубых беретах, с флагами ВДВ, которые поздравляли друг друга. Если же говорить об официальных мероприятиях, то в 08.00 у Храма-на-Крови прошел праздничный молебен. А в 08.30 ветераны ВДВ собрались у памятника основателям города Татищеву и де Геннину.
В Историческом сквере тем временем можно было увидеть показательные прыжки спортсменов-парашютистов.
Позже ветераны ВДВ прошлись колонной к мемориалу «Черный тюльпан», где возложили цветы.
В возложении цветов к мемориалу «Черный тюльпан» участвовали и взрослые и дети.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Были на мероприятии и настоящие ветераны воздушно-десантных войск.Фото: Алексей БУЛАТОВ
На мемориале «Черный тюльпан» запечатлены имена солдат, погибших во время войны в Чечне и Афганистане.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пришедшие люди возлагали к мемориалу цветы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многие пришедшие плакали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Были и те, кто радовались встрече со старыми друзьями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Возложение цветов к мемориалу началось в 11.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Солдат, погибших на войне поминали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU