2019-08-02T17:31:53+03:00
Общество

В район Солнечный Екатеринбурга пустят трамвай

Глава города утвердил проекты планировки и межевания земель под него
Данил СВЕЧКОВ
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Архивный снимок.Архивный снимок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жилой район Солнечный в Екатеринбурге скоро свяжут с остальным городом при помощи травмайной линии. Она пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с временным кольцом и конечной на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов. Сегодня мэр Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания земель, предназначенных для размещения линии.

- Общая площадь проектируемой территории – 25,13 гектаров, а протяженность трамвайной линии составит 1,8 километра, - сообщают в Департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга. - Проект предполагает устройство на пути следования четырех остановок и регулируемых пешеходных переходов. В комплексе со строительством новой линии предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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