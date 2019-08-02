В район Солнечный Екатеринбурга пустят трамвай

2 Авг. 17:31 2019-08-02T17:31:53+03:00

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Жилой район Солнечный в Екатеринбурге скоро свяжут с остальным городом при помощи травмайной линии. Она пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с временным кольцом и конечной на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов. Сегодня мэр Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания земель, предназначенных для размещения линии.

- Общая площадь проектируемой территории – 25,13 гектаров, а протяженность трамвайной линии составит 1,8 километра, - сообщают в Департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга. - Проект предполагает устройство на пути следования четырех остановок и регулируемых пешеходных переходов. В комплексе со строительством новой линии предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU