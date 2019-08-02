«Комсомольская правда» подвела итоги фотоконкурса «Бодибогиня»

2 Авг. 17:19 2019-08-02T17:19:08+03:00

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Фотоконкурс проходил с 17 по 31 июля. В голосовании приняли участие 18 девушек: фитнес-тренеры и мастера спорта из разных клубов. А также в специальной номинации участвовала Главная Баба Яга страны. Генеральным партнером фотоконкурса стал Центр лазерной косметологии «Ларейн». В Екатеринбурге центр предлагает комплекс услуг по лазерной корректировке внешних дефектов кожи. Современные лазерные технологии безопасны и действительно творят чудеса, с ними можно стать настоящей Бодибогиней.

Конкурс также поддерживает компания «Акватор», которая поддерживает полезную фитнес-привычку – ежедневно потреблять до 2 литров живой и чистой воды. Прибор «Aquator Silver+» предназначен для приготовления ионизированной воды нескольких видов: щелочной, кислотной, серебряной. Каждый из трех видов выполняет разные функции: помогает поддержать баланс кислот и щелочей в организме, очищает и дезинфицирует или просто укрепляет организм.

Самой популярной в среди читателей стала Анна Храмцова, она вышла вперёд с отрывом в 1611 голосов. Можно сказать, что побеждать Анна привыкла – на ее счету золото на Открытом чемпионате Урала и Сибири по фитнес-бикини в 2017 году, Топ-10 Чемпионата России по бодибилдингу 2018 года и Топ 4 на Международном кубке Grand Prix в Росси.

Второй стала Татьяна Галеева, тренер-универсал клуба Extreme Fitness Athletics. Татьяна тоже привыкла везде выкладываться максимально: на Тренировках и даже в учебе. Она закончила УГМУ с красным дипломом, а в конкурсе «Комсомолки» набрала 1305 голосов и стала серебряной Бодибогиней.

Третье место заняла Валерия Цыцей. Она не только набрала 1188 голосов, но и собрала самое большое количество теплых отзывов и комментариев. Валерия тоже имеет медицинское образование и прошла обучающие курсы по правильному и рациональному питанию, поэтому неудивительно, что за нее проголосовало большое количество благодарных клиентов.

Для тех, кого наши богини вдохновили на интенсивные тренировки, партнер конкурса Медицинский центр «Мира» запускает новую комплексную программу «Фитнес-диагностика», которая поможет определить слабые места организма, установить адаптационный порог и предотвратить нежелательные перегрузки. Специалисты центра «Мира» проведут все необходимые исследования и предложат вид спорта, максимально подходящий вашему физическому состоянию.

Церемония награждения победительниц состоится в пресс-центре «Комсомольской правды» по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 52, 6 августа в 13:00. Комсомольская правда благодарит за участие всех конкурсанток! Мы желаем вам и дальше профессионально развиваться, расти над собой и не терять боевого духа. Всех читателей мы благодарим за то, что активно голосовали и поддерживали девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU