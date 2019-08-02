«Это дорого, но быстро и безопасно»: директор метро Екатеринбурга о том, зачем городу вторая линия подземки

2 Авг. 17:04 2019-08-02T17:05:54+03:00

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На этой неделе в метро Екатеринбурга встречали миллиардного пассажира. Как отметил директор метрополитена Андрей Панаиотиди, это был второй раз в истории уральской подземки, когда сотрудники отмечали юбилейного пассажира. Первый раз случился в 1994 году, когда в метро спустился миллионный пассажир. А вот двухмиллиардного пассажира они встретят тем быстрее, чем раньше в столице Урала появится вторая ветка метро.

– Вторая линия на сегодняшний день рассматривается в направлении с запада на восток, – рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3FM) Андрей Панаиотиди. – На сегодняшнем этапе выполнены предпроектные работы. Количество сотрудников и подвижного состава для второй ветки определяется проектом. Все зависит от того, полностью линию будем запускать или готовыми участками. Вторая ветка нужна. Взять те же европейские города – Прагу, Будапешт – все уходят под землю и развивают метро. Да это дорого, но быстро, комфортно и безопасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU