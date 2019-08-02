2019-08-02T16:59:09+03:00
Общество

«Это трагедия целой народности»: свердловский омбудсмен – о гибели семьи манси на севере Урала

Татьяна Мерзлякова посетит поселения манси в сентябре
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: предоставлено Владимиром ЧерноскутовымФото: предоставлено Владимиром Черноскутовым
Изменить размер текста:

После трагедии на севере Свердловской области власти региона задумались о мерах, которые нужно предпринять, чтобы такая трагедия не повторилась. В ночь со среды на четверг в реке Созьва утонули пять человек, в том числе трое детей.

По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, это не первый раз, когда манси тонут в реке. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших, всем лозьвинским манси.

- Вместе с депутатом Государственной Думы Александром Петровым еще в июле мы запланировали выезд в Тресколье, он состоится 4 сентября, надеюсь к этому времени уровень воды в реках упадет, из-за дождей сейчас большая вода, на вездеходе не добраться, — сообщила Татьяна Мерзлякова. – В том числе, на месте обсудим с манси, какие еще меры необходимо предпринять, чтобы подобная трагедия не повторилась. К сожалению, это не первая трагедия. Хотя манси хорошо знают русло реки, но нельзя исключить риск наткнуться на лодке-плоскодонке на затонувшее дерево. А вода в реке быстрая и холодная.

Чтобы не подвергать детей серьезной опасности, Уполномоченный по правам человека в недавнем ежегодном докладе предлагала вернуться к обсуждению вопроса строительства начальной школы в Ушме.

Сейчас детей доставляют в школу по бездорожью, на лодке-плоскодонке по реке, а зимой на снегоходе в школу-интернат, где они проводят много месяцев вдали от родных, привычного уклада жизни, не участвуют в традиционных промыслах, не получают необходимого опыта и знаний, определяющих самосознание манси.

Отметим, что поиски тел третьего ребенка и Павла Бахтиярова до сих пор продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через неделю в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок
В Екатеринбурге завели уголовное дело на виновника аварии на Малышева
На Плотинке стены очистили от граффити с помощью российского ноу-хау - аппарата, стреляющего льдом
Богданович отметил день рождения масштабным карнавальным шествием
В Камышлове презентовали новое музыкальное направление «джаз-н-ролл»
Вокзал в Екатеринбурге становится комфортнее для пассажиров
В Реже 8-летняя девочка выскочила из кустов на дорогу и попала под машину
«Не удалось вызвать эвакуатор, а водители проезжали мимо»: на Урале женщина с маленьким ребенком застряли на ночной трассе
На Урале лже-газовики ходят по квартирам и предлагают установить оборудование
В выходные жителей Шувакиша и Северки будет осматривать выездная бригада врачей
На Урале подрались две продавщицы: они не поделили место на рынке
В Екатеринбурге обкатывают новый низкопольный трамвай
Кольцовские таможенники задержали у пассажира столетнюю скрипку
В Екатеринбурге двух жителей отправили в колонию за кражу человека
Из Екатеринбурга уезжает генконсул США
ЕВРАЗ КГОК признан качественным поставщиком НЛМК
Уральцев снова предупредили об урагане
Мэра Екатеринбурга попросили перенести трамвайную остановку, чтобы увеличить территорию храма