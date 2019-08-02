«Это трагедия целой народности»: свердловский омбудсмен – о гибели семьи манси на севере Урала

2 Авг. 16:59 2019-08-02T16:59:09+03:00

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После трагедии на севере Свердловской области власти региона задумались о мерах, которые нужно предпринять, чтобы такая трагедия не повторилась. В ночь со среды на четверг в реке Созьва утонули пять человек, в том числе трое детей.

По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, это не первый раз, когда манси тонут в реке. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших, всем лозьвинским манси.

- Вместе с депутатом Государственной Думы Александром Петровым еще в июле мы запланировали выезд в Тресколье, он состоится 4 сентября, надеюсь к этому времени уровень воды в реках упадет, из-за дождей сейчас большая вода, на вездеходе не добраться, — сообщила Татьяна Мерзлякова. – В том числе, на месте обсудим с манси, какие еще меры необходимо предпринять, чтобы подобная трагедия не повторилась. К сожалению, это не первая трагедия. Хотя манси хорошо знают русло реки, но нельзя исключить риск наткнуться на лодке-плоскодонке на затонувшее дерево. А вода в реке быстрая и холодная.

Чтобы не подвергать детей серьезной опасности, Уполномоченный по правам человека в недавнем ежегодном докладе предлагала вернуться к обсуждению вопроса строительства начальной школы в Ушме.

Сейчас детей доставляют в школу по бездорожью, на лодке-плоскодонке по реке, а зимой на снегоходе в школу-интернат, где они проводят много месяцев вдали от родных, привычного уклада жизни, не участвуют в традиционных промыслах, не получают необходимого опыта и знаний, определяющих самосознание манси.

Отметим, что поиски тел третьего ребенка и Павла Бахтиярова до сих пор продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU