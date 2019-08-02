2019-08-02T16:42:22+03:00
Экономика

Перевозки пассажиров на СвЖД за семь месяцев выросли на 1,8%

С января по июль 2019 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 682,2 млн пассажиров
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В июле 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 3,3 млн пассажировВ июле 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 3,3 млн пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, за январь-июль 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 17,9 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 13,1 млн пассажиров (+1,9%), в дальнем следовании – 4,8 млн (+1,8%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года уменьшился на 0,3% к уровню прошлого года и составил 5,5 млрд пасс-км.

В июле 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,4 млн пассажиров (-1,2%), в дальнем следовании – 0,9 млн (+1,3%). Пассажирооборот в июле 2019 года составил 1,1 млрд пасс-км, что на 1,2% больше июля 2018 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, за январь-июль 2019 года перевезено 682,2 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем в январе-июле 2018 года. Из них в дальнем следовании отправлено 66,5 млн пассажиров (+5,9%), в пригородном сообщении – 615,7 млн (+4,2%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2019 года вырос на 3,4% к уровню прошлого года и составил 75,1 млрд пасс-км.

В июле 2019 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено почти 108,4 млн пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 94,4 млн пассажиров (+2,2%), в дальнем следовании – почти 14 млн (+5,3%). Пассажирооборот в июле 2019 года составил 17 млрд пасс-км, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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