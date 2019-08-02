Суд смягчил приговор одному из подростков, убивших инвалида в Березовском

2 Авг. 16:18 2019-08-02T16:19:03+03:00

Весной этого года все члены банды были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы от 8 лет и 6 месяцев до 9 лет.

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Свердловский областной суд поставил точку в деле об убийстве инвалида Дмитрия Рудакова, который был убит бандой школьников в августе 2018 года.

Осужденные и их адвокаты просили изменить приговор, переквалифицировав преступление с умышленного убийства на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Весной этого года все члены банды были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы от 8 лет и 6 месяцев до 9 лет.

- Изучив материалы дела, и выслушав доводы сторон, судебная коллегия изменила приговор лишь одному из четырех осужденных подростков, снизив ему наказание на 1 месяц, с 8 лет 6 месяцев до 8 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — рассказали в пресс-службе областного облсуда.

Стоит напомнить, что в расправе над Рудаковым принимала участие и 13-летняя школьница. В конце прошлого года суд отправил ее на полтора года в закрытую спецшколу в Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU