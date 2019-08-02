2019-08-02T15:23:18+03:00
Экономика

СвЖД приглашает жителей и гостей Екатеринбурга на празднование Дня железнодорожника

В формате фестиваля ОАО «РЖД» отмечает профессиональный праздник уже четвертый раз
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На детской железной дороге пройдут захватывающие гонки на специально сконструированных дрезинах. Фото: Пресс-служба СвЖДНа детской железной дороге пройдут захватывающие гонки на специально сконструированных дрезинах. Фото: Пресс-служба СвЖД
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4 августа в честь Дня железнодорожника СвЖД организует праздничную программу в ЦПКиО им.Маяковского в Екатеринбурге. Праздник пройдет в формате спортивно-музыкального фестиваля для всей семьи.

С 10:00 до 16:00 на территории фан-зоны ЦПКиО будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых. Все желающие смогут померяться силами в виртуальных спортивных играх или потестировать свои возможности для сдачи реальных нормативов ГТО, поболеть за роботов-футболистов, покататься по волнам на аттракционе «Серфинг» или совершить путешествие в очках виртуальной реальности. Для любителей железнодорожной тематики будет организовано несколько специальных фотозон. Маленьких гостей праздника будут ждать разнообразные творческие мастер-классы и спортивные аттракционы.

С 12:00 до 15:00 у главной сцены парка будут проходить мастер-классы от звезд танцевальных студий Екатеринбурга: основы бальных танцев, азы степа и хип-хопа.

В 15:00 на главной сцене начнется яркий зажигательный фестиваль «РЖД MUSIC FEST». Перед гостями праздника выступят лучшие коллективы Урала, представляющие различные музыкальные направления: группы «Годжи», «Полиция», «Проект Галушко» и другие.

Изюминкой развлекательной программы станет оригинальное и зрелищное шоу «Дрезина Фест». Впервые в Екатеринбурге состоятся захватывающие гонки на специально сконструированных дрезинах. Соревнования железнодорожных команд пройдут на 200-метровом участке детской железной дороги от технопарка «Кванториум» до вокзала ст. Екатеринбург-Детский. «Дрезина Фест» начнется в 13:00.

Уникальная выставка железнодорожных моделей «Екатеринбургский модуль» будет представлена в Музее узкоколейных железных дорог, на ст. Центральная детской железной дороги. Экспозиция открыта с 10:00 до 19:00, вход свободный.

В формате семейно-спортивного фестиваля ОАО «РЖД» отмечает профессиональный праздник уже четвертый раз. С 10:00 в ЦПКиО им. Маяковского стартует благотворительный забег «Достигая цели!». Все собранные по его итогам средства поступят в благотворительный фонд «Дети России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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