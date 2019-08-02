В уральской колонии установят защитные ограждения

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-02T14:55:08+03:00

В некоторых зданиях не проводился капитальный ремонт больше 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Нижнетагильская прокуратуры проверила ИК и выяснила, что ее здания находятся в плачевном состоянии.

Так, одноэтажное здание «Модуль», 1990 года постройки и общей площадью 898,3 квадратных метра, не использовалось с 2010 года. Капитальный ремонт в здании не проводился – это привело к обрушению кровли. Точно такая же ситуация возникла еще с двумя зданиями: при осмотре их фактический износ составил 80%.

- Наряду с этим администрацией не были приняты меры, которые бы предотвратили причинение вреда населению и препятствующие несанкционированному доступу осужденных, сотрудников исправительной колонии, а также граждан, посещающих участок колонии-поселения учреждения, где осуществляется производственная деятельность сторонними организациями, к указанным строениям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам проверки, суд обязал установить в колонии защитные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU