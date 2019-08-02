Инвалиду выдали жилье только после вмешательства свердловской прокуратуры

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-02T14:32:56+03:00

В комнате площадью в 17,3 квадратных метра мужчина проживал вместе с семьей: женой и двумя малолетними детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

До этого со своей семьей он жил в маленькой комнатке

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Мужчина, подавший жалобу в прокуратуру, является инвалидом 2 группы. С супругой и двумя несовершеннолетними детьми он проживал в комнате площадью 17,3 квадратных метра.

- Заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При этом мужчина в собственности либо на праве социального найма жилого помещения не имеет, в связи с чем имеет право на предоставление жилья во внеочередном порядке.

Постановлением местной администрации в 2014 году мужчину признали малоимущим и поставили на учет в качестве нуждающегося. Однако квартиры ему так и не дали. Дело сдвинулось только после вмешательства прокуратуры. Сейчас уже мужчина со своей семьей живет в благоустроенном доме общей площадью 59,1 квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU