Ленин с нотками лимона: в Екатеринбурге представили мыло в виде головы вождя пролетариата
Бюсты есть в четырех цветах и пахнут тропиками
Фото: Светлана Светоносова
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В Екатеринбургском Музее советского быта появилось мыло в виде головы Владимир Ильича Ленина. Об этом рассказала на своей странице в Facebook сотрудница музея Ирина Светоносова.
- Вождь пролетариата представлен в четырех цветах и пахнет тропическими пряными травами со слегка лимонным и острым вкусом. К практичному сувениру прилагается красивая крафтовая упаковка, - рассказала она. – Выпуск данного мыла не согласован с коммунистами и является шуточной сувенирной продукцией.
Забрать себе одного такого вождя можно будет уже с понедельника в лавке сувенирной продукции музея на улице Чебышева, 4.
ИСТОЧНИК KP.RU