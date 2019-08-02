2019-08-02T14:20:08+03:00
Общество

Ленин с нотками лимона: в Екатеринбурге представили мыло в виде головы вождя пролетариата

Бюсты есть в четырех цветах и пахнут тропиками
Мария Трапезникова
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Фото: Светлана СветоносоваФото: Светлана Светоносова
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В Екатеринбургском Музее советского быта появилось мыло в виде головы Владимир Ильича Ленина. Об этом рассказала на своей странице в Facebook сотрудница музея Ирина Светоносова.

- Вождь пролетариата представлен в четырех цветах и пахнет тропическими пряными травами со слегка лимонным и острым вкусом. К практичному сувениру прилагается красивая крафтовая упаковка, - рассказала она. – Выпуск данного мыла не согласован с коммунистами и является шуточной сувенирной продукцией.

Забрать себе одного такого вождя можно будет уже с понедельника в лавке сувенирной продукции музея на улице Чебышева, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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