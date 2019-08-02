«Забрали 4 телефона и автомобиль»: В Екатеринбурге приставы наказали 4 алиментщиков

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-02T14:09:54+03:00

Неплательщикам объяснили, что если задолженности не будут погашены, их имущество отдадут на торги

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Свердловские приставы провели рейд по должникам, уклоняющимся от оплаты алиментов. Одного из них отправили под арест на 10 суток за долг в 64 тысячи рублей. Другого заставили отработать 60 часов общественных работ, поскольку его долг составил миллион рублей.

- Так же был совершен арест имущества должников, из них 4 телефона и автомобиль марки Nissan X-Trail, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Владелец иномарки, уклоняясь от уплаты алиментов, накопил задолженность более 93 тысяч рублей, судебным приставом-исполнителем был составлен акт ареста имущества должника.

Всем должникам было разъяснено, что если в ближайшее время они не приступят к оплате задолженности, то имущество будет отдано с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU