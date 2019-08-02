«Дайте людям работать!»: «Уральский пельмень» Андрей Рожков осудил активистов, защищающих сквер на Химмаше

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-02T13:58:02+03:00

Актер не понимает, почему активисты выступают против - ведь благоустройство только поможет парку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Один из артистов шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков раскритиковал активистов, которые выступают против благоустройства сквера на Химмаше и вырубки 297 деревьев. В своем обращении на странице в Facebook он отметил, что не понимает тех, кто выступает против реконструкции.

- Обновление необходимо! Все вы знакомы с тополиным пухом во время цветения: аллергикам лучше вообще не выходить в это время на улицу! – отметил Рожков. - Деревья больные, проблемные их надо убирать, заменять на новые, что вам в этот раз не нравится, товарищи протестанты? Достали уже, пустозвоны! Дайте людям работать, иначе новые деревья не успеют прижиться к зиме!

Юморист призвал активистов «отстать от Химмаша» и перенаправить энергию на защиту «скверов и парков от неугодной власти».

Напомним, что не так давно на бульваре Грибоедова начались работы по благоустройству. Многие жители восприняли это в штыки и сейчас готовы отстаивать деревья, которые еще не успели вырубить.

ИСТОЧНИК KP.RU