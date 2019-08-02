2019-08-02T13:30:29+03:00
Общество

Свердловчан напугал мужчина с топором

Он выступал против парковок
Мария Трапезникова
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Мужчина хотел выразить свое негодование по поводу парковокМужчина хотел выразить свое негодование по поводу парковокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском во дворе дома № 10 по улице Кунавина, около 21:00, местные жители увидели мужчину с топором в руках. На место сразу же приехал наряд полиции – его задержали, обезоружили и доставили в отделение. Оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Так он пытался выразить протест против строительства парковки, - приводит слова пресс-службы городской полиции ku66. - Правда, он сломал один металлический столбик, который никакого отношения к парковке не имеет – подрубил, обломил и бросил на припаркованную неподалеку автомашину. Та получила механические повреждения.

Сейчас в отношении мужчины проводится проверка, в которой будут установлены точные обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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