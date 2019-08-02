Екатеринбурженка отсудила 200 тысяч за мемуары своего отца

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-02T13:15:00+03:00

Женщина потребовала в суде компенсацию в 500 тысяч рублей, однако ей выплатили лишь 200 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Екатеринбурженка отсудила у издательства «Кабинетный ученый» 200 тысяч рублей за мемуары покойного отца. Суд постановил, что организация нарушила авторские права.

- В 2011 году к женщине обратились из издательства «Фабрика комиксов» с предложением опубликовать мемуары ее отца, - сообщили в пресс-службе Облсуда. – Тогда она направила в издательство всю информацию о покойном и подняла вопрос о заключении лицензионного договора. Однако его проигнорировали и направили документ, согласно которому все права на книгу переходили к издательству.

С такими условиями женщина не согласилась и запретила издавать книгу. В 2015 году она увидела, что мемуары «Полное и окончательное безобразие» теперь принадлежат «Кабинетному ученому» (входит в «Фабрику ученых») и потребовала компенсацию в 5 миллионов рублей.

Суд удовлетворил требования лишь частично – женщина получила 200 тысяч рублей. Такое решение ее не устроило, и она подала апелляцию, однако менять ничего не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU