В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за уничтожения теплосетей
В результате самоуправства жители остались без отопления и горячей воды
Из-за самостоятельного демонтажа жители остались без горячей воды и отопленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Участники ТСЖ самовольно решили демонтировать транзитную теплосеть, которая проходила по подвалу дома в переулке Красном, 8б до наружной стены дома № 25 по улице Николая Никонова. Протяженность всей сети составила 480 метров.
- Указанная тепловая сеть служит для обеспечения коммунальными услугами горячего водоснабжения и отопления многоквартирного жилого дома по улице Николая Никонова, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Из-за демонтажа жители остались не только без отопления, но и без горячей воды. В результате было возбуждено уголовное дело за самоуправство.
ИСТОЧНИК KP.RU