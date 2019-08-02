В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за уничтожения теплосетей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-02T13:00:25+03:00

Из-за самостоятельного демонтажа жители остались без горячей воды и отопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате самоуправства жители остались без отопления и горячей воды

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Участники ТСЖ самовольно решили демонтировать транзитную теплосеть, которая проходила по подвалу дома в переулке Красном, 8б до наружной стены дома № 25 по улице Николая Никонова. Протяженность всей сети составила 480 метров.

- Указанная тепловая сеть служит для обеспечения коммунальными услугами горячего водоснабжения и отопления многоквартирного жилого дома по улице Николая Никонова, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Из-за демонтажа жители остались не только без отопления, но и без горячей воды. В результате было возбуждено уголовное дело за самоуправство.

ИСТОЧНИК KP.RU