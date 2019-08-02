Штормовое предупреждение на Урале продлили еще на один день

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-02T12:18:04+03:00

Спасатели просят горожан быть внимательнее и без особой надобности не выходить на улицу

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Синоптики продлили штормовое предупреждение до 3 августа. В этот день ожидаются очень сильные дожди и шквалистый ветер до 20 м/сек. В связи с этим, спасатели призывают свердловчан не пренебрегать мерами безопасности.

- В период непогоды лучше не планировать дальних поездок и походов и, по мере возможности, ограничить пребывание на улице, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Важно взять под особый контроль детей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

Помимо этого не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов – с крыш и балконов при сильном ветре может обрушиться шифер. Прятаться от непогоды за остановками общественного транспорта, под деревьями и рекламными щитами – тоже очень плохая идея.

При перепадах напряжения в электросети дома нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки из розеток. Это нужно для того, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности и в экстренных ситуациях просят сообщать о ЧП по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU