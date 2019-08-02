Учительнице, которая 10 лет работала в школе, через суд предоставили социальные выплаты

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-02T12:05:34+03:00

Женщине объяснили, что она не имеет права на компенсации, потому что работает в ведомственной школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ей сказали, что она не имеет права получать компенсации, так как работает в ведомственной школе

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В прокуратуру Екатеринбурга поступило заявление от местной учительницы. В нем говорилось, что ей не предоставляют социальные выплаты. Женщина обращалась в Управление социальной политики с заявлением о выдаче справки, удостоверяющей право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Однако там ей отказали, объяснив, что она работала в ведомственной школе, которая находится на балансе Свердловской железной дороги, и потому не имеет права получать компенсации.

- Между тем, исходя из требований закона, мера социальной поддержки предусматривается для педагогических работников, имеющих стаж работы по специальности в государственных образовательных организациях, расположенных в рабочих поселках и сельских населенных пунктах, поселках городского типа не менее 10 лет и проживающих на территории Свердловской области, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Тот факт, что средняя общеобразовательная школа является ведомственной, не влияет на право заявительницы, как педагогического работника, на получение социальных выплат.

Тогда суд постановил, что все права женщины должны быть восстановлены. Однако с таким решением не согласилась первая инстанция, которая полагала, что требования прокурора основаны на неверном толковании норм материального права. В итоге, решение не было изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU