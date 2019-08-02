2019-08-02T11:49:12+03:00
Общество

В Екатеринбурге охранное агентство за взятку выплатит штраф в 100 тысяч рублей

Деньги были получены в обмен на трудоустройство бывших госслужащих
Мария Трапезникова
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Деньги были получены в обмен на трудоустройство бывших госслужащихДеньги были получены в обмен на трудоустройство бывших госслужащихФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге по требованию транспортной прокуратуры за взятку было оштрафовано частное охранное агентство. Вознаграждение дирекция получила за трудоустройство бывших госслужащих.

- Установлено, что в коммерческую организацию, занимающуюся частной охранной деятельностью, трудоустроен работник, ранее замещавший должность главного государственного таможенного инспектора таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни имени, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. – При этом организация своевременно не уведомила о заключении трудового договора прежнего нанимателя.

В связи с нарушением, агентству объявили выговор и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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