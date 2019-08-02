2019-08-02T11:08:17+03:00
Общество

На Урале любителям тонировки пригрозили аннулированием регистрации автомобилей

Непослушным грозит штраф или лишение прав
Мария Трапезникова
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К регистрации не допускаются автомобили с тонированными стеклами, заниженной подвеской и видоизмененной выхлопной трубойК регистрации не допускаются автомобили с тонированными стеклами, заниженной подвеской и видоизмененной выхлопной трубойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская Госавтоинспекция перестанет регистрировать тонированные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Такое решение было принято в связи с участившимися случаями автомобилей, конструкция которых не соответствует требованиям законодательства РФ. Это касается случаев, когда стекла автомобилей затонированы, занижена подвеска и изменена система выхлопа.

- Автоинспекторы при выявлении подобных нарушений выдают требование о прекращении противоправных действий, после чего у водителя есть 10 дней на устранение выявленных недостатков, - сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Если водитель решит не подчиняться сотрудникам ГИБДД, то регистрационный знак автомобиля выставляется в базу розыска и впоследствии, если его остановят, то госномер конфискуется и уничтожается и остается без права на восстановление. Если водитель и дальше продолжает управлять ТС без регистрации, то ему грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Впоследствии, чтобы возобновить регистрацию ТС, водитель должен пройти сверку номеров и агрегатов, заплатить госпошлину и получить другие регистрационные знаки. Но прежде водитель обязан привести транспортное средство в состояние, соответствующее требованиям законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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