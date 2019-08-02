Огородили забором: в Екатеринбурге в парке Павлика Морозова меняют трубы

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-02T10:10:16+03:00

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Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) приступили к реконструкции участка тепломагистрали на территории парка им. Павлика Морозова. Он включен в программу техперевооружения и реконструкции на 2019 год в связи с окончанием эксплуатационного ресурса: трубопровод был в работе свыше 30 лет.

- Проектом реконструкции предусмотрена полная замена участка трубопровода протяженностью 180 метров. Будет увеличен диаметр трубы с 500 до 700 миллиметров. Это позволит улучшить гидравлический режим и обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей, - сообщили в пресс-службе ЕТК.

На период проведения работ центральная аллея будет огорожена. Со 2 до 30 августа для посетителей будут организованы проходы от главного входа в парк до здания УрФУ. А с 30 августа по 10 октября пешеходы смогут пройти от центрального входа по переходным мостикам.

Отмечается, что спортивные и игровые зоны парка в ходе работ затронуты не будут. Но вместо них уберут тротуарную плитку и несколько деревев. Работы по замене труб завершатся до 15 сентября, а по благоустройству парка – до 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU