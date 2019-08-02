2019-08-02T09:39:37+03:00
Общество

Уральский квест-рум наказали за «логово маньяка»

Комната находилась в противорадиационном убежище
Мария Трапезникова
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в подвале дома, который является противорадиационным убежищем, создатели квест-рума оборудовали "комнату маньяка"в подвале дома, который является противорадиационным убежищем, создатели квест-рума оборудовали "комнату маньяка"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская прокуратура проверила организаторов квестов в Екатеринбурге, Новоуральске, Нижнем Тагиле и Первоуральске и нашла нарушения. В Новоуральске квест-рум находился в подвале, который являлся противорадиационным укрытием. При этом разрешения у владельцев не было.

- Для оформления антуража «логова маньяка» использованы манекены, резиновые муляжи рук, электропила, ванна с жидкостью красного цвета, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В целях устранения нарушений закона Арбитражный суд заставил владельцев квест-рума вернуть федеральное имущество.

Подобный случай произошел в Екатеринбурге. Квест-комната «Инсайдквест» нарушила закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и правила пожарной безопасности. На компанию завели административное дело. Аналогичные нарушения нашли в Ленинском, Кировском и Чкаловском районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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