2019-08-02T09:25:25+03:00
Авто

Из-за марафона «Европа-Азия» под Екатеринбургом на семь часов перекроют Ново-Московский тракт

Показываем схему перекрытий
Олег Галимов
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Юбилейный марафон пройдет 11 авгутсаЮбилейный марафон пройдет 11 авгутсаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующее воскресенье, 11 августа, в Екатеринбурге пройдет марафон «Европа-Азия». В связи с этим в городе перекроют центральные улицы, а также Ново-Московский тракт.

Карта перекрытий Ново-Московского тракта. Фото: Уралуправдор

Карта перекрытий Ново-Московского тракта. Фото: Уралуправдор

- Будет временно ограничено движение транспорта на участке трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург с км 343 по 354 км в сторону Перми. Ограничение будет действовать с 07:00 до 14:00. Объезд будет организован через Старомосковский тракт. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытия движения, - сообщили в Уралуправтодоре.

Как проходил марафон «Европа-Азия» в прошлом году вы можете посмотреть в репортаже «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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