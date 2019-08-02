Кольцовские таможенники задержали 15 килограммов китайских запчастей для тракторов

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-02T09:17:27+03:00

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Таможенники аэропорта «Кольцово» задержали 15 килограммов китайских автозапчастей. Два гражданина Китая везли в Екатеринбург детали для ремонта тракторов и комбайнов. Пассажиры не знали, что такой багаж нужно было задекларировать.

- По характеру товара и его назначению это оборудование не попадает под категорию товаров для личного пользования, а значит, его необходимо декларировать. Это часто бывает, когда предприятия приглашают иностранных специалистов для ремонта оборудования и не учитывают, что даже запасные части надо декларировать. А пока запчасти изъяли в рамках возбужденного административного дела», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Все автозапчасти изъяли и отправили на экспертизу, чтобы узнать их точную стоимость. Исходя из этого, нарушителей ждет штраф в размере от половины до их двукратной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU