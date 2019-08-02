2019-08-02T09:17:27+03:00
Общество

Кольцовские таможенники задержали 15 килограммов китайских запчастей для тракторов

Пассажиры не знали, что багаж нужно было задекларировать
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Изменить размер текста:

Таможенники аэропорта «Кольцово» задержали 15 килограммов китайских автозапчастей. Два гражданина Китая везли в Екатеринбург детали для ремонта тракторов и комбайнов. Пассажиры не знали, что такой багаж нужно было задекларировать.

- По характеру товара и его назначению это оборудование не попадает под категорию товаров для личного пользования, а значит, его необходимо декларировать. Это часто бывает, когда предприятия приглашают иностранных специалистов для ремонта оборудования и не учитывают, что даже запасные части надо декларировать. А пока запчасти изъяли в рамках возбужденного административного дела», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Все автозапчасти изъяли и отправили на экспертизу, чтобы узнать их точную стоимость. Исходя из этого, нарушителей ждет штраф в размере от половины до их двукратной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Избивал в течение получаса»: На Урале мужчину приговорили к 8 годам строгого режима за убийство дяди
Уральский квест-рум наказали за «логово маньяка»
Из-за марафона «Европа-Азия» под Екатеринбургом на семь часов перекроют Ново-Московский тракт
Свердловские спасатели продолжают поиски пропавших на реке мужчины и ребенка
Унесло течением во время сплава: на Урале пропал летчик-истребитель
В Екатеринбурге на Уралмаше нашли 10 тонн нелегальных водки и коньяка
В Екатеринбурге останову на Шарташе оборудуют табличками со шрифтом Брайля
В Екатеринбурге двое супругов не поделили машину
«Сломала поясницу»: В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с автобусом, в результате которой пострадала пенсионерка
В Екатеринбурге будут судить банду школьников, кравших металлолом
На Всемирный день городов в Екатеринбурге ожидается 25 тысяч участников
Екатеринбуржец за 100 рублей «поселил» к себе 51 мигранта