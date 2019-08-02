2019-08-02T09:04:57+03:00
Происшествия

Свердловские спасатели продолжают поиски пропавших на реке мужчины и ребенка

В них участвуют местные жители, СК и Ивдельская администрация
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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Сегодня спасатели продолжают поиски двух человек на реке Лозьве в Ивдельском районе, где накануне ночью перевернулась лодка.

- Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на двух лодках обследуют реку от места обнаружения перевернувшейся лодки до поселка Вижай, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Ивдельские спасатели выдвинулись с представителями СК на место обнаружения тел погибших для проведения следственных мероприятий, после завершения которых продолжат поисковые работы по реке.

Сейчас в поисках задействовано 12 единиц техники и 44 человека, из них: сами спасатели, жители поселков Ушма и Вижай, представители СК, полиции и администрации города Ивдель.

Напомним, что в ночь с 31июля на 1 августа на реке Лозьве перевернулась деревянная моторная лодка, в ней находились 5 человек: мать с тремя детьми и мужчина. Вчера днем в ходе поисковых операций из воды были вытащены тела матери и двух детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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