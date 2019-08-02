2019-08-02T08:50:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Уралмаше нашли 10 тонн нелегальных водки и коньяка

В подпольном цехе трудились 26 мигрантов
Мария Трапезникова
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Подпольный цех находился в одном из складов на Уралмаше, в нем работало 26 мигрантовПодпольный цех находился в одном из складов на Уралмаше, в нем работало 26 мигрантовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бойцы ОМОН совместно с сотрудниками полиции и ФСБ обнаружили подпольный цех по производству незаконной алкогольной продукции. Точка находилась в одном из складов на проспекте Космонавтов. Вся жидкость была разлита по стеклянным тарам объемом от 0,25 до 0,5 литра.

- Со склада фальсифицированной продукции было изъято около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии.

С поличным правоохранители задержали 26 рабочих, которые оказались выходцами из бывших союзных республик. Все товары были изъяты, а в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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