В Екатеринбурге останову на Шарташе оборудуют табличками со шрифтом Брайля

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-02T08:39:56+03:00

На территории остановки не было тактильных или тактильно-звуковых мнемосхем, отображающих информацию о помещениях в здании Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловская транспортная прокуратура обнаружила, что на остановке «Шарташ» нет специальных табличек для глухо-слепых людей.

- При входе в здание остановки отсутствует тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании. Помимо этого, на пассажирских платформах не размещены тактильные информации об опасности столкновения с препятствиями – с информационными стендами, - сообщил в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры. – Также отсутствует визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуг.

Все это нарушало права инвалидов на доступ к железнодорожному транспорту наравне с другими лицами. Чтобы исправить нарушения, прокуратура обратилась в суд. Там обязали установить таблички и исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU