В Екатеринбурге останову на Шарташе оборудуют табличками со шрифтом Брайля
Свердловская транспортная прокуратура обнаружила, что на остановке «Шарташ» нет специальных табличек для глухо-слепых людей.
- При входе в здание остановки отсутствует тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании. Помимо этого, на пассажирских платформах не размещены тактильные информации об опасности столкновения с препятствиями – с информационными стендами, - сообщил в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры. – Также отсутствует визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуг.
Все это нарушало права инвалидов на доступ к железнодорожному транспорту наравне с другими лицами. Чтобы исправить нарушения, прокуратура обратилась в суд. Там обязали установить таблички и исправить все нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU