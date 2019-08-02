2019-08-02T08:19:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге двое супругов не поделили машину

Автомобиль должен был достаться жене, однако муж был против
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Екатеринбурге двое супругов, во время бракоразводного процесса, не поделили совместно нажитый автомобиль KIA SLS Sportage. Машина должна была достаться жене.

- По требованию судебного пристава мужчина предоставил спорный автомобиль. Паспорт ТС, свидетельство о регистрации и 2 экземпляра ключей были также переданы приставу, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Был составлен акт ареста машины, и ее передали супруге.

Спустя несколько дней уже супруг предъявил встречный документ о наложении ареста на спорный автомобиль. В отношении ТС судебным приставом вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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