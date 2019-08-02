2019-08-02T07:57:49+03:00
Происшествия

«Сломала поясницу»: В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с автобусом, в результате которой пострадала пенсионерка

ДТП произошло на улице Крауля
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП, произошедшего 29 июля в 19:10 на улице Крауля, 56.

- Неустановленный водитель неустановленной машины при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу «ПАЗ 320402-05», который двигался по улице Крауля, со стороны Крауральской в сторону Заводской, - сообщили в пресс-службе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Для предотвращения столкновения автобусу пришлось резко затормозить. В результате этого в салоне упала 61-летняя женщина. Ее сразу же доставили ЦГКБ № 36 с переломом поясничного отдела позвоночника.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии и просят всех очевидцев сообщить по телефонам: 8 (912)628-38-33, 02 или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург ул. 3-го Интернационала, д. 15, кабинет 103. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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