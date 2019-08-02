2019-08-02T06:37:16+03:00
Общество

Екатеринбуржец за 100 рублей «поселил» к себе 51 мигранта

Его приговорили к 9 месяцам колонии
Мария Трапезникова
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Мужчина понимал, что фактически жить никто в его квартире не будет, но все равно прописал их за небольшую платуМужчина понимал, что фактически жить никто в его квартире не будет, но все равно прописал их за небольшую платуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области приговорила екатеринбуржца к 9 месяцам лишения свободы за прописку 51 нелегального мигранта.

- С декабря 2018 года по май 2019 года он, являясь гражданином РФ и имея регистрацию в одном из многоквартирных домов на Сортировке, прописал в своей квартире 51 гражданина ближнего зарубежья, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При этом мужчина понимал, что жить по этому адресу никто не будет. От каждого из мигрантов он получил по 100 рублей. В своих поступках он раскаялся и был передан в руки мирового судьи Железнодорожного судебного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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