2019-08-02T06:25:52+03:00
Общество

Еще один «зеленый протест»: екатеринбуржцы выступают против вырубки почти 300 деревьев в сквере на Химмаше

Их власти планируют заменить более молодыми кустарниками
Мария Трапезникова
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То, что еще осталось. Фото: сообщество "Спасем аллею на Химмаше"То, что еще осталось. Фото: сообщество "Спасем аллею на Химмаше"
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Жители микрорайона Химмаш выступили против реконструкции сквера на улице Грибоедова, где в рамках городской программы благоустройства хотят срубить 300 деревьев. Согласно документам, опубликованным в группе «Спасем аллею на Химмаше» в соцсети «ВКонтакте», такое решение приняли на основании обследования, которое провели несколько чиновников из отдела благоустройства Чкаловского района.

Они заключили, что 297 деревьев страдают «видимыми гнилостными заболеваниями, что может повлечь падение дерева и причинение вреда здоровью пешеходов» и ущерб автотранспорту.

так выглядит парк с уже срубленными деревьями. Фото: сообщество "Спасем аллею на Химмаше"

так выглядит парк с уже срубленными деревьями. Фото: сообщество "Спасем аллею на Химмаше"

- Мы требуем остановить работы в сквере, провести независимую экспертизу состояния каждого из деревьев, разместить паспорт реконструируемого объекта, разработать план постепенной (в несколько этапов) замены больных деревьев здоровыми и альтернативный проект реконструкции аллеи, - отмечают местные жители. – Помимо этого просим уделить особое внимание реконструкции дождевой канализации на улице Грибоедова для прекращения подтопления проезжей и пешеходной частей аллеи.

Вместе с тем, 30 июля прошла встреча активистов с главой Чкаловского района Вячеславом Мишариным, в ходе которой была высказана мысль о том, что работы прекращены не будут. Напомним, что реконструкция скверов и парках проходит во всех районах Екатеринбурга в рамках программы благоустройства. На сквер Химмаша мэрия выделила 13,7 миллионов рублей. В нем планируется разделить его на три части: в первой будет высажена аллея из кленов, во второй – разновысотные кустарники, в третьей – яблони. Все работы планируется завершить к 15 августа.

Так выглядят здоровые деревья. Фото: сообщество "Спасем аллеею на Химмаше"

Так выглядят здоровые деревья. Фото: сообщество "Спасем аллеею на Химмаше"

А это гнилые стволы. Фото: сообщество "Спасем аллею на Химмаше"

А это гнилые стволы. Фото: сообщество "Спасем аллею на Химмаше"

Отметим, что это не первые претензии к проекту благоустройства. Ранее городской урбанист Владимир Злоказов выступил против проекта по реконструкции парка Зеленой рощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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