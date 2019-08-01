2019-08-01T19:30:17+03:00
Происшествия

Из-за резкого торможения автобуса пострадал семилетний ребенок в Екатеринбурге

Мальчик получил ушибы головы
Юлия СТАЛИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Семилетний пассажир автобуса ударился головой, когда тот сильно затормозил. Происшествие случилась на улице Восточной днем 1 августа на маршруте №18. Ребенок доставлен в больницу № 9 с ушибом мягких тканей. Водитель автобуса пояснил полицейским, что он хотел избежать ДТП.

- Со слов водителя он двигался со скоростью 10км\ч. по ул. Восточная со стороны ул. Декабристов в сторону ул. Куйбышева, неожиданно перед автобусом слева направо стала перестраиваться автомашина синего цвета, чтоб избежать с ней столкновение применил экстренное торможение, в результате чего произошло падения пассажира. В салоне автобуса находилось около 20 человек, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Автобусом управлял 44-летний водитель с 25-летним водительским стажем. Полицейские опросили всех свидетелей, сейчас принимается решение по факту происшествия. Пассажирам напоминают о необходимости крепко держаться за поручни или специальные подвески и передвигаться по салону только при полной остановке общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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