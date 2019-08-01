К поискам пропавших людей с перевернувшейся лодки подключатся спасатели Екатеринбурга
Спасатели Свердловской области продолжают искать пропавших людей, которые перевернулись на лодке прошлой ночью на севере Свердловской области. ЧП случилось в 18 километрах от поселка Ушма, вниз по течению реки Лозьва. В ней находились двое взрослых и трое детей. Весь день водолазы прочесывали русло реки, но пока удалось найти тела только трех человек: женщины и двух несовершеннолетних. Завтра поиски будут продолжены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
- Группировка спасателей будет усилена, к ивдельским спасателям присоединятся спасатели из Екатеринбурга, которые в ближайшие часы уже прибудут в п.Вижай. За сегодняшний день обследовано 140 км акватории, - говорят в ведомстве. - Всего в поисковой операции задействованы 44 человека (спасатели, жители п.Ушма и п.Вижай, представители следственного комитета, полиции, администрации г.Ивделя) и 15 единиц техники.
Отметим, что обстоятельства происшествия сейчас выясняют следственные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU