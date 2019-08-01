Участницы «Мисс Екатеринбург» перевели жилой дом на гигабитные каналы связи «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-01T16:56:11+03:00

В этом году городские красавицы как никогда вовлечены в жизнь Екатеринбурга

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Специалисты «Ростелекома» провели для участниц мастер-класс по сварке оптоволокна. Оптика представляет собой очень хрупкую стеклянную нить, поэтому работа по ее сварке является практически ювелирной. Опробовать вновь приобретенные навыки конкурсантки смогли «в поле», посетив жилой дом города, где установлено модернизированное оборудование с гигабитными портами. Две участницы запустили работу высокоскоростного канала связи.

– Екатеринбург сегодня – «Город на оптике», мы являемся флагманом модернизации оптических сетей на Урале. Скорость интернета в результате повысилась в разы: была – до 100 Мбит/с, стала – до 1 Гбит/с, что на данный момент гарантирует удовлетворение потребностей даже самых требовательных клиентов. Кроме того, повысилась отказоустойчивость сети. При этом в ходе модернизации уже существующие абоненты получают более качественные услуги без каких-либо неудобств, все переключения мы делаем без прямого участия абонента, – отметил Кирилл Соколов, заместитель директора центра технической эксплуатации телекоммуникаций «Ростелекома» в Екатеринбурге.

Светлана Петракова, директор конкурса, уточнила, что в этом году особый упор сделан на идее включенности участниц в городскую жизнь, Мисс – активная горожанка, которой интересно все важное, что происходит в Екатеринбурге. Для участниц экскурсия в подземные телекоммуникации и мастер-класс по сварке оптики – это уникальный новый опыт, который помогает лучше представить, что стоит за возможностью общаться в соцсетях, скачать вечером любимый сериал, монтировать видео для блога и вообще пользоваться преимуществами связи и быстрого интернета.

Финальное шоу конкурса состоится 15 августа в ЦК «Урал», где ведется вся подготовительная работа с конкурсантками. Тематика этого года — «BLOG красоты»: финалистки учатся вести собственные блоги.

ИСТОЧНИК KP.RU