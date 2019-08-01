2019-08-01T16:46:10+03:00
Общество

Свердловское правительство потратит миллион на наборы медалей с гербом

Они будут из серебра и золота с изображением главных достопримечательностей области
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: проектная документацияФото: проектная документация
Изменить размер текста:

Правительство Свердловской области закупит десять подарочных наборов за 999 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Как следует из технического задания для участников тендера, в наборе будет десять медалей диаметром 48 мм в коробке из дуба, бука или кедра. На каждом экземпляре изображение одной из десяти достопримечательностей региона.

- Медали, входящие в набор, изготавливаются методом холодной штамповки из меди с последующим нанесением гальванического покрытия из золота и серебра толщиной 5 мкм. В центральной части медали на фоне текстуры располагается соответствующее рельефное изображение одной из десяти достопримечательностей Свердловской области: Невьянская башня, Оленьи ручьи, Храм на Крови, Свято-Тихвинский собор, стела «ЕвропаАзия», дом Севастьянова, Хозяйка Медной горы, Центральный стадион, Ельцин-центр и монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, - говорится в документе.

Сам аукцион проведут 9 августа. После этого через десять дней победитель тендера должен представить макет изделия и в течение месяца изготовить медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участницы «Мисс Екатеринбург» перевели жилой дом на гигабитные каналы связи «Ростелекома»
Улицу Шевченко в Екатеринбурге закроют на месяц
«Будут здесь жить, тренироваться и учиться»: В Екатеринбурге заложили первый камень Академии Карполя
В Каменске Уральском родители не хотели отдавать больного ребенка врачам «скорой»
Коллег девушки, которая пострадала в ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области, спутали с мошенниками
Уральская группа «Чайф» сняла новый клип, в котором поет в прямом эфире Instagram
Свердловскую птицефабрику обвиняют в порче леса
В Екатеринбурге задержали возможного лжеминера алкомаркета
В Екатеринбурге отменят автобус № 2, но на его место пустят троллейбус
«Такой не покуришь»: уральские биологи создали табак, вытягивающий из земли тяжелые металлы
Екатеринбуржцев приглашают познакомиться с бездомными собаками
Депутат Госдумы рассказал, что уральским полицейским, заставлявшим подростков «рыть могилу», предъявят обвинения
Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в честь Дня железнодорожника в Екатеринбурге
Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, варившего наркотики в домашней лаборатории
Адвокат экс-мэра Каменска-Уральского, лишенного свободы на 8 лет, обжаловал приговор