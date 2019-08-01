Свердловское правительство потратит миллион на наборы медалей с гербом

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-01T16:46:10+03:00

Они будут из серебра и золота с изображением главных достопримечательностей области

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Правительство Свердловской области закупит десять подарочных наборов за 999 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Как следует из технического задания для участников тендера, в наборе будет десять медалей диаметром 48 мм в коробке из дуба, бука или кедра. На каждом экземпляре изображение одной из десяти достопримечательностей региона.

- Медали, входящие в набор, изготавливаются методом холодной штамповки из меди с последующим нанесением гальванического покрытия из золота и серебра толщиной 5 мкм. В центральной части медали на фоне текстуры располагается соответствующее рельефное изображение одной из десяти достопримечательностей Свердловской области: Невьянская башня, Оленьи ручьи, Храм на Крови, Свято-Тихвинский собор, стела «Европа — Азия», дом Севастьянова, Хозяйка Медной горы, Центральный стадион, Ельцин-центр и монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, - говорится в документе.

Сам аукцион проведут 9 августа. После этого через десять дней победитель тендера должен представить макет изделия и в течение месяца изготовить медали.

ИСТОЧНИК KP.RU